Trakya'da geçen yılın son çeyreğinde 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi

EDİRNE (AA) - Trakya'da geçen yılın son üç ayında 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü 2021 yılı ekim, kasım ve aralık aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 24,1 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü de yüzde 16,8 arttı.

Edirne'de, geçen yılın son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1307 oldu. Aynı dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Tekirdağ'da 4 bin 697 olurken Kırklareli'nde ise 1168 daireye yapı ruhsatı verildi.