20.08.2019 11:16

Trakya'da geçen ay 3 bin 4 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde temmuz ayında 102 bin 236 konut satışı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı.

Trakya'da ise 3 bin 4 konut satışı yapıldı. Bu satışların 449'u Edirne, 514'ü Kırklareli ve 2 bin 41'i ise Tekirdağ'da gerçekleşti.

Kaynak: AA