Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor- EDİRNE/TEKİRDAĞ/

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu. Selimiye Meydanı ve girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde azda olsa hareketlilik gözlendi. Polis ekipleri Saraçlar Caddesi'nin girişinde maske kontrollü yapıyor ve kent sakinlerinin ateşini ölçüyor.

Halka evde kalmaları yönünde anonslar yapılmaya devam ediliyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu gözlendi. Kentte hava sıcaklıklarının yeniden artış göstermesi ile hareketliliğin hafta sonuna göre arttığı görüldü. Bazı kişiler ise banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda insan hareketliliğindeki artış dikkat çekiyor. Polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Kovid-19 mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA