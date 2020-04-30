Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor - EDİRNE/KIRKLARELİ/ Edirne'deki sokak ve meydanlardan görüntüler Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler İstasyon Caddesi'nden görüntüler Yayla Meydanı'ndan görüntüler Tekirdağ'ın meydan, cadde ve sokaklarından görüntüler EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da, yeni tip koronavirüsle...

Edirne'deki sokak ve meydanlardan görüntüler Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler İstasyon Caddesi'nden görüntüler Yayla Meydanı'ndan görüntüler Tekirdağ'ın meydan, cadde ve sokaklarından görüntüler EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Edirne'de cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri, vatandaşların ateşini ölçüyor. Banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde sıra bekleyenler sosyal mesafe kuralına uyuyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Kent genelinde evde kalınması yönünde anonslar yapılmaya devam ediliyor. Kırklareli Kırklareli'nde vatandaşların, yetkililerin "Evde kal" çağrılarına kısmen uyduklarını gözlendi. Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla Meydanlarında sessizlik hakimken Cumhuriyet ve İstasyon Caddelerinde kısa süreli insan yoğunluğu oluşuyor. Kentte bazı vatandaşlar, erken saatlerden itibaren banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu. Kentte denetim yapan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgelere uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor. Kırklareli Belediyesi ile polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor. Tekirdağ Tekirdağ'da da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Sokağa çıkanların ise sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi. Kaynak: AA