Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal." çağrısına uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal." çağrısına uyuluyor.

Edirne'de hafta sonuna ve güneşli havaya rağmen cadde ile sokaklar büyük oranda boş kaldı.

Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda az da olsa hareketlilik gözlendi.

Ekipler kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar büyük oranda evde kalmaya devam ediyor.

Hafta sonunda, kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluk azaldı.

Sokağa çıkanların da sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de cadde ve meydanlar, hafta sonu sakinliğini koruyor.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman kısa süreli araç yoğunluğu yaşanırken, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ise boş kaldı.

Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal." çağrısına uyduğu, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkanların maske taktığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA