Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Trakya'da
16.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:58

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar büyük oranda boş bir görüntü oluşturdu. Girişleri kısıtlanan ve polis ekiplerince ateş ölçümü yapılan Saraçlar Caddesi'nde az da olsa hareketlilik gözlendi.

Selimiye Meydanı'nda ise sessizlik hakim.

Ekipler denetimlerini sürdürürken, kent genelinde evde kal çağrıları yapılıyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de hafta sonu olması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu, dışarıya çıkanlarında maske taktığı görüldü.

Özgürlük ve Demokrasi, Yayla ve Cumhuriyet meydanlarının da sessizlik hakim.

Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Hafta sonu olması nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluğun azaldığı görüldü.

Sokağa çıkanların da sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Tarkan Sinem Kobal Burcu Esmersoy Jennifer Aniston
Spor Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran Araştırma
Şu an buradasınız: Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:53:28. #1.14#
title