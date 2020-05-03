Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de, çiseleme şeklinde başlayan yağış ve serin hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Öte yandan, vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar da yapılıyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuyor.

Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle kentte sessizlik hakim oluyor. Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla Meydanlarında araç ve insan trafiği az düzeyde olduğu görüldü.

Kırklareli Belediyesi ise vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeye uymaları için reklam panolarına karikatür resimler yerleştirdi.

Polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA