Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de hafta sonu ve güneşli bir hava olmasına rağmen cadde ve sokaklar, alınan tedbirler sayesinde boş kaldı.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ise zaman zaman yoğunluk yaşandı. Ekipler bu caddenin girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Vatandaşların büyük çoğunluğu maske kullanma uyarısına riayet ediyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uydukları gözleniyor.

Hafta sonu olması nedeniyle kentteki Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sessizlik hakim. Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde ise az sayıda insan olduğu gözlendi.

Kırklareli Belediyesi ile polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA