Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Edirne'de düne göre cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri ateş ölçüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve ramazan bayramı alışverişi yapmak için dışarı çıkan vatandaşlar Saraçlar ve Çilingir caddelerinde zaman zaman hareketlilik yaşatıyor.

Yoğunluk gözlenen caddelerde alışverişe çıkanların büyük çoğunluğunun maske kullandığı görüldü.

Banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde sıra bekleyenler ise sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslar yapılmaya devam ediliyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde ise önceki güne göre hareketliliğin arttığı gözleniyor.

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle market ve banka şubelerinde yoğunluk oluşturdu.

Maske takma zorunluluğunun getirildiği kentte, bazı vatandaşların buna uymadığı görüldü.

Tekirdağ'da da evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA