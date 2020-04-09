Trakya'da "Evde kal" çağrısına genelde uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Edirne ve Kırklareli'nde sokaklarda sakinlik yaşanırken, Tekirdağ'da güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların dışarı çıkması dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Edirne ve Kırklareli'nde sokaklarda sakinlik yaşanırken, Tekirdağ'da güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların dışarı çıkması dikkat çekti.

Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kal" çağrısına uydu.

Salgından önce insan hareketliliğinin yoğun olduğu Selimiye Meydanı sakin günlerinden birini yaşarken, Saraçlar ve Çilingirler Caddelerinde yürüyenler görüldü.

Güneşli havalarda yaya trafiğiyle dikkat çeken Meriç ve Tunca Köprüleri de boş kaldı.

Polis ekipleri, caddelerdeki vatandaşları ve esnafı maske takmaları için uyardı.

Kırklareli

Havanın güneşli olduğu kentte, vatandaşlar zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim olurken, İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde az sayıda kişi görüldü.

Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri de ekip araçlarından iki saatte bir, imamlar ise ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde anonslar yapıyor.

Kırklareli Valiliği, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolarda "Evde kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yaklaşık bir haftadır süren soğuk ve rüzgarlı havanın etkisini kaybetmesiyle, kent merkezinde hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde insan hareketliliği göze çarpıyor.

Kaynak: AA