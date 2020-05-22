Trakya'da "Evde kal" çağrısına bayram alışverişi dolayısıyla kısmen uyuluyor - EDİRNE / KIRKLARELİ / Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına, bayram alışverişi dolayısıyla kısmen uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına, bayram alışverişi dolayısıyla kısmen uyuluyor.

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Alışveriş için caddelere gelenlerin maske taktığı gözlendi. Polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri, caddelere girişte ateş ölçümü yapıyor. Selimiye Meydanı ve çevresinde de araç hareketliliği göze çarpıyor. Kent genelinde anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Kırklareli'nde cadde ve meydanlardaki hareketliliğin her geçen gün arttığı görülüyor. Bayram alışverişi için evlerinden çıkanlar, market ve banka şubelerinde de yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük bölümünün maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı dikkati çekiyor.

Kaynak: AA