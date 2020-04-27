Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor - EDİRNE/TEKİRDAĞ/ Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Kırklareli'nde vatandaşlar yetkililerin "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu gözlemlendi.

Hafta başı olması nedeniyle cadde ve sokaklarda hafta sonuna göre hareketlik biraz daha arttığı görülüyor.

Bazı vatandaşların ise bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Özgürlük ve Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oluyor.

Polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler yasaklara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak hazırlıyor.

Kent hoparlörlerden dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA