Trakya'da "Evde kal" çağrılarına uyuluyor
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Trakya'da "Evde kal" çağrılarına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Trakya'da
29.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:09

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor.

Selimiye Meydanı ve çevresinin sakin olduğu görülürken kentin en işlek noktasında olup girişlerin kısıtlandığı Saraçlar ve Çilingirler Caddelerinde hafta başına göre hareketlilik azaldı.

Polis ekipleri, bu caddelere giren vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

Banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde ise kuyruk oluştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar yetkililerin "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kentte geçen haftalara göre insan ve araç hareketliliğinde artış gözlendi.

Vatandaşların büyük bölümünün, uzmanların "Maske takın" uyarısı ile sosyal mesafe kurallarına uydukları, bazılarının ise bu kurala dikkat etmedikleri görülüyor.

Kentte bazı vatandaşlar, erken saatlerden itibaren banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Halk pazarının bugün açık olması dolayısıyla özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte denetim yapan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgelere uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor.

Kırklareli Belediyesi ile polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Tekirdağ'da da PTT şubesi ve bankaların önünde kuyruk oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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