Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor
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Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Polis, Güncel, Haber

Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

24.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:29
Trakya'da

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de ramazan ayının ilk gününde cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Öte yandan, vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar da yapılıyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde Festival Alanı, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim.

Bazı vatandaşlar gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine gidiyor.

Polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Tekirdağlılar, sadece gıda ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla da kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.

Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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