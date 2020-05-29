Trakya'da "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor
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Trakya'da "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yapılan "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor.

Trakya'da
29.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:20

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yapılan "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor.

Edirne'de, Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde hareketlilik yaşanıyor. Banka şubeleri ile fatura ödeme noktalarının önünde kuyruklar oluştu.

Alışveriş için caddelere gelenlerin maske taktığı gözlenirken, polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri, caddelere girişte ateş ölçümü yapıyor.

Selimiye Meydanı çevresi ile Talatpaşa Caddesi'nde de araç hareketliliği göze çarpıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde cadde ve sokaklardaki hareketliliğin düne göre arttığı gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında araç ve yaya hareketliliğin artması dikkati çekiyor.

Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Tekirdağ'da da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda zaman zaman insan ve araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bazı vatandaşların banka ve PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturduğu kentte, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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