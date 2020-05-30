Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor
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Trakya'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuyor.

Trakya'da
30.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:36

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuyor.

Edirne'de hafta sonu olmasına rağmen cadde ve sokaklar düne göre daha sessiz.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ateş ölçümü devam ediyor. Kent merkezinde az da olsa araç hareketliliği göze çarpıyor.

Dışarıda maskeyle dolaşanlar sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'de "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu, insan ve araç hareketliliğinde düne göre azalma yaşandığı gözlendi.

Kentte vatandaşların büyük bölümü maske takıyor ve sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında ise zaman zaman hareketlilik dikkati çekiyor.

Tekirdağ'da hafta içine göre kentin işlek caddelerinde insan ve araç yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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