Trakya'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi devam ediyor
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Trakya'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi devam ediyor

29.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:43

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", bölgedeki zorlu kış şartlarına rağmen elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", bölgedeki zorlu kış şartlarına rağmen elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, kış şartlarında da özveriyle çalışıyor.

Arıza anonsu geldikten sonra bölgeye giden ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp güvenlik önlemlerini aldıktan sonra soruna müdahale ediyor.

Ekipler arızanın durumuna göre, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zamanlarda da uzun süre elektrik direğinde kalabiliyor.

TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin zorlu kış şartlarında da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin arızalara en hızlı şekilde müdahale etmeye çalıştığını anlatan Can, şöyle konuştu:

"Trakya'da havanın çok soğuk olduğu yerlerde de yaz aylarında çok sıcak zamanlarda da her türlü koşulda ekiplerimiz iyi hizmet için çalışıyor. Kış şartları ekiplerimiz için zorlayıcı olabiliyor. Kalabalık bir kadromuz var. Duruma göre sayımızı artırabiliyoruz. İşçilerimiz için kışın çalışma, arızaların onarımı daha zor oluyor. Evde abonelerimiz enerji tüketirken işçilerin bu zor koşullarda çalıştığını tahmin etmiyordur. 'Kimse üşümesin, öğrenciler uzaktan eğitimde mağdur olmasın' diye zor da olsa kışın da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Kar kış demeden mesaimizi sürdürüyoruz"

Elektrik arıza onarım personeli Celal Aksoy ise insanların elektriksiz kalmaması için her koşulda sürekli sahada olduklarını dile getirdi.

Bu çalışmayı sadece bir iş değil topluma hizmet olarak da gördüklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kış şartlarında abonelere en kısa sürede enerji verilmesi için çalışıyoruz. Kar, kış demeden mesaimizi sürdürüyoruz. Kar yağıyor ve arkadaşımız arızayı gidermek için bu soğukta yarım saat direğin üzerinde çalışıyor. Her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elektrikler kesilince vatandaşlar hemen elektriğin gelmesini istiyor. Hemen kızıp sitem edebiliyorlar. Biz kendilerine kızmıyoruz, ne şartta olursa olsun vatandaşların sorununu çözmeye çalışıyoruz."

Trakya'da 'enerji timleri'nin yoğun kış mesaisi devam ediyor
Trakya'da 'enerji timleri'nin yoğun kış mesaisi devam ediyor
Trakya'da 'enerji timleri'nin yoğun kış mesaisi devam ediyor
Trakya'da 'enerji timleri'nin yoğun kış mesaisi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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