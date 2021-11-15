Trakya'da ekim ayında 4 bin 762 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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Trakya'da ekim ayında 4 bin 762 konut satıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi
Trakya'da ekim ayında 4 bin 762 konut satıldı

Trakya'da ekim ayında 4 bin 762 konut satıldı.

EDİRNE (AA) - Trakya'da ekim ayında 4 bin 762 Konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu.

Trakya illerinden Edirne'de 737, Tekirdağ'da 3 bin 335 ve Kırklareli'nde 690 konut satışı gerçekleştirildi.

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AA / Gökhan Zobar - Ekonomi Haberleri

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