Trakya'da ekim ayında 273,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti - Haberler Ekonomi
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Trakya'da ekim ayında 273,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi
Trakya'da ekim ayında 273,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Trakya'da ekim ayında 273,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Trakya'da ekim ayında 273,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ihracat ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Trakya illerinde Edirne'de ekim ayında ihracat 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken Tekirdağ'da 244,1 milyon dolar Kırklareli'nde ise 23,7 milyon dolar oldu.

Edirne'de ekim ayında ithalat ise 3,1 milyon dolar, Tekirdağ'da 197,1 milyon dolar, Kırklareli'nde de 5,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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AA / Gökhan Zobar - Ekonomi Haberleri

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