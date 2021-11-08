Trakya'da direksiyon başına geçen valiler güvenli sürüş için "Bi hareketine bakar" dedi - Haberler
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Trakya'da direksiyon başına geçen valiler güvenli sürüş için "Bi hareketine bakar" dedi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya'da direksiyon başına geçen valiler güvenli sürüş için

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilileri, İçişleri Bakanlığının "Bi hareketine bakar" kampanyası kapsamında direksiyon başına geçti.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilileri, İçişleri Bakanlığının "Bi hareketine bakar" kampanyası kapsamında direksiyon başına geçti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım makam araçlarının direksiyonuna geçerek "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." mesajını paylaştı, emniyet kemerlerini taktı.

Valilerin mesajlarını içeren klip, valiliklerin sosyal medya hesaplarından "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle paylaşıldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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