Trakya'da Coğrafi İşareti Olmayan Yerel Ürün Kalmayacak

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahut Şahin, "Amacımız yereldeki kurum ve kuruluşlarımızla beraber el birliği içerisinde çalışmak. Trakya'da coğrafi işareti alınmamış ürün bırakmak istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YUCİTA) ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde "Türkiye'de ve Trakya'da Coğrafi İşaretler" konulu konferans düzenlendi.

Meriç Nehri kenarında bulunan bir tesiste verilen konferansta, Türkiye ve Trakya'nın coğrafi işaret almış ve alma sürecindeki yöresel ürünleriyle bu ürünlerin ulusal ve uluslararası anlamda tanıtılması konuları ele alındı.

Konferansın açılış programında konuşan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahut Şahin, Trakya'daki tüm yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Trakya'nın kendine has birçok yöresel ürünü olduğunu belirten Şahin, "Trakya bölgesinde 6 tane tescili alınmış ürünümüz var. Tescile hazırlanmış 12 ürün ve hala hazırlanmaya devam eden ürünlerimiz var. Amacımız yereldeki kurum ve kuruluşlarımızla beraber el birliği içerisinde çalışmak. Trakya'da coğrafi işareti alınmamış ürün bırakmak istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İlçelerimizde ve köylerimizde coğrafi işareti alınmamış ürün kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya'nın değerlerini uluslararası anlamda tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Trakya'nın değerini ortaya çıkaralım ve hak ettiği konuma getirelim ve bundan da hep birlikte kazanalım istiyoruz. Bunu ortak akıl ile birlikte yapmak istiyoruz. El birliğiyle bu değerlerimizi ortaya çıkaralım. Bundan Türkiye de istifade etsin. Neden Edirne'nin peynirini, ciğerini, Tekirdağ'ın köftesini Avrupa'daki insanlar yemesin. Trakya'nın lezzetleri gerçekten çok beğeniliyor. Bu anlamda potansiyelimizi ve güçlerimizi tüm Avrupa'ya ve dünyaya tanıtmak için harekete geçelim diyoruz. Bu anlamda maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceğimizi söylemek istiyorum."

Zıpkınkurt katılımın azlığından yakındı

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da Edirne ve Trakya'nın birçok yöresel ürüne sahip olduğunu ifade etti.

Mevcut ürünlerin markalaştırılma sürecinin önemine değinen Zıpkınkurt, "Ülkemiz zengin bir coğrafyaya sahip. Coğrafi konumumuz itibarıyla ülkemizde 3 bin 300 tane coğrafi işaret alınmış ürün var. Koskoca Avrupa'da 3 bin tane var. Bu çok önemli, bu ürünlere sahip çıkarsak ve önümüzdeki süreçte markalaştırırsak, marka sayesinde para kazanacağız." dedi.

Sektör temsilcilerinin programa ilgi göstermemesine de tepki gösteren Zıpkınkurt, "Bundan 20 gün evvel odamızda bir toplantı yaptık. Coğrafi ürün üreten arkadaşlarımızla üniversitemizi buluşturalım diye buraya davet ettik. Ama üzülerek söylüyorum ki bugün burada da gördüğünüz gibi Edirne'de 4 tane coğrafi ürünümüz var. Bunlarla ilgili çalışan firma sayısı yaklaşık 50 tanedir. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki burada 5 kişi var. Biz istediğimiz kadar toplantılar yapalım. Değerli hocamız gelsin, gönüllülük esasına göre burada bize seminerler versin ama konunun muhatapları, bu işten ticari olarak para kazanacak insanlar, salonda yok. Üzülüyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, YUCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, akademisyenler, oda, borsa ve sektör temsilcileri katıldı.