Trakya'da çiftler evlenmek için "14 Şubat Sevgililer Günü"nü seçti

14.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:26

Kırklareli'nde 17, Tekirdağ'da 15, Edirne'de 7 çift evlenmek için "Sevgililer Günü"nü seçti.

"14 Şubat Sevgililer Günü"nde "Evet" demek isteyen 14 çiftin toplu nikahını, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli kıydı

Lüleburgaz Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirilen nikah töreninde, çiftlerin nikah şahitliklerini Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer ve Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Başkanı Mustafa Gürler yaptı.

Gerenli, konuşmasında, çiftlerin 14 Şubat tarihini özellikle seçtiğini söyledi.

Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Gerenli, "Sevginin ve dostluğun egemen olduğu bir dünya için sevgi tohumları ekmeye devam edeceğiz. Aile kurumunun kurulması için resmi nikahları kıyacağız. İnsanların birbirine saygı duymasını, aile ortamlarında geleceğe ilerlemelerini ve ülkemize yeni güzellikler katmalarını diliyorum." dedi.

Sena ve Selçuk Kum çifti, 3 yıllık beraberliklerini nikah merasimi ile taçlandırdı.

Selçuk Kum, "Güzel ve mutlu günümüzde bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Nikahımızın bugün olması ayrı bir mutluluk kattı." dedi.

Remziye ve Erhan Çadır çifti de nikah merasimleri için özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiklerini ifade etti.

Nikah töreninin ardından çiftler dans etti.

Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde de törenle 3 çiftin nikahı kıyıldı.

Edirne'deki çiftler de 14 Şubat'ı seçti

Edirne'de evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 7 çiftin nikahı, Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı.

Nursu Hırçın ile Doğan Gümeci'nin nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 14 Şubat'ın özel bir gün olduğunu belirterek, "Hayatınızın kalan bölümünü beraber yürümek, beraber paylaşmak, sevinçte, kederde, tasada, üzüntüde, mutlulukta hep beraber olmak adına bu kararı vererek, belediyemize müracaat ettiniz. Biz de sizleri sonsuza kadar birleştirerek, bir araya gelmenizi sağlayacağız." diye konuştu.

Müzede aşk şarkıları seslendirildi

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, "Müze Konserleri" kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel aşk şarkıları seslendirdi.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin "Türk Hamamı" bölümündeki konserde, solist Funda Akdağ, "Nazende sevgilim", "Bir kızıl goncaya benzer dudağın" ve "Geçse de gençlik çağım" gibi Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi.

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Murat Bağdatlı, yaptığı açıklamada, "Müze Konserleri"nin başladığı günden bu yana ilgi gördüğünü söyledi.

Tarihin yansıtıldığı müzelerde Türk müziğini sunduklarını ifade eden Bağdatlı, "Amacımız hem müzik kültürümüzü hem de müzelerimizin tarihi eserlerini bir arada buluşturuyoruz. Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevilen aşk eserlerine yer verdik." dedi.

- Tekirdağ'da 15 çift evlendi

Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonuyla 15 çiftin nikahı kıyıldı.

Evliliklerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen Süleymanpaşalı çiftler, belediyenin gençlik merkezindeki nikah salonunda dünya evine girdi.



Çiftlerin nikahını nikah memuru Serap Besli kıydı.



Kader İnal ile evlenen Mustafa Sezen, nikahın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelmesini özellikle istediklerini ifade ederek, "Bu tarihi ölümsüzleştirmek istedik. En mutlu günümüz Sevgililer Günü oldu." dedi.

Kaynak: AA