KIRKLARELİ - Trakya'da çiçekçiler Sevgililer Günü'nden umutlu

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiçekçiler, Sevgililer Günü için başta kırmızı gül olmak üzere çiçek stoklarını artırdı.

Müşterilerin taleplerine göre çiçek buketlerini hazırlayan çiçekçi esnafı yoğunluğa göre çalışmalarını tamamladı.

Edirne Çiçekçiler Derneği Başkanı Erdinç Sabırman, AA muhabirine, Sevgililer Günü'nün çiçekçilerin en yoğun günü olduğunu söyledi.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle satışların beklentilerin altında kaldığını anımsatan Sabırman, bu yıl umutlu olduklarını ifade etti.

14 Şubat'ın özel bir gün olduğunu belirten Sabırman, "14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlandık, müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah güzel bir gün geçer. Geçen yıl sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı buruk geçmişti. Bu yıl çok daha güzel olmasını bekliyoruz. Hareketliliğin gün içinde artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Eşlerine yada sevgililerine çiçek almak isteyenler, özellikle internet siparişlerini kullandı. Hazırlıklarını günler öncesi yapan Kırklareli'ndeki çiçekçiler, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Çiçekçi Nesrin Başkur, Sevgililer Günü yoğunluğundan memnun olduklarını belirtti.

Geçen yıl gibi bu yıl da internet üzerinden verilen siparişlerin daha fazla olduğunu ifade eden Başkur, verilen siparişleri hazırlayarak teslim etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sevgililer Günü için çiçek stoklarını da arttırdıklarını söyleyen Başkur, "Bu tür özel günler bizler için de çok anlamlı. Siparişlere yetişmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Müşterilerimizin özel günlerine biz de çiçeklerimizle şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da çiçekçilik yapan Taner Kurtaran da özel günlerin bütün çiçekçilerin beklediği günler olduğunu söyledi.

Kurtaran, insanların bu özel günde mutluluklarına vesile olduklarını ifade ederek, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Müşterilerimiz daha çok karanfil tercih ediyor. Gelen siparişleri en hızlı şekilde yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün diğer günlere göre yoğunluğumuz var. Mesaimiz bugün daha uzun sürecek." ifadelerini kullandı.