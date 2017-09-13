Trakya'da Çeltik Hasadı Başladı

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'nin İpsala Ovası'nda çeltik hasadı başladı.



İpsala Kaymakamı Ali Uysal, hasadın başlaması dolayısıyla İbrahimağa mevkinde düzenlenen törende, buğday, ayçiçeğindeki rekolte bolluğunun çeltikte de görüldüğünü söyledi.



Hasat sezonun hayırlı geçmesini dileyen Uysal, "Dünyada en önemli stratejik ürünlerden biri çelik, biri buğday ve çeltik'tir. Üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bölgemizde yaklaşık 200 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılırken, yaklaşık 150 bin ton pirinç üretiliyor. Bölgemizde bilinçli Amerika, İtalya seviyesinde üretim yapan çiftçilerimiz bulunuyor. İnşallah ileri yıllarda zirai İlaç üretimini de bu bölgede yapabilirsek çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.



İpsala Ziraat Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Darcan da bereketli bir hasat diledi.



Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Seçkin Şimşek ise birlik olarak bu sene su sıkıntısı yaşanan yılda birçok zorluklar yaşansa da çiftçilere en iyi hizmeti verdiklerini ve gelecek yıl daha iyi bir hizmet vereceklerini kaydetti.



İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da, üreticiler adında çeltiğe verilen desteğin artırılmasını istedi.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi. Biçerdöverle sezonun ilk hasadı yapıldı.