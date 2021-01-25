Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor
25.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:47
Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.
Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek.
Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran