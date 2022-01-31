Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor - Haberler
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Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ortalama 9 derece olduğu Trakya'da, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının Edirne ve Kırklareli'nde çarşamba, Tekirdağ'da perşembe günü etkili olması öngörülüyor.

Trakya'da bugün bulutlu hava, yarın sağanak bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgün Tiran - Güncel

Trakya Bölgesi, Meteoroloji, kar, Güncel, Haber

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