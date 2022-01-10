Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor - Haberler
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Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.

Kar yağışının perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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