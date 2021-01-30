Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

30.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:12

Son dakika haber... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim. Cadde ve sokaklar boş kalırken izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı gözlendi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 1 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Kırklareli'nde kısıtlama ve sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Selçuk Özdağ Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:12:27. #1.16#
title