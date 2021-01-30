Son dakika haber: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haber... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim. Cadde ve sokaklar boş kalırken izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı gözlendi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 1 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Kırklareli'nde kısıtlama ve sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci