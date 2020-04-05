Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı - TEKİRDAĞ / EDİRNE / Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında artırılan yasaklar, sağanak yağış ve hafta tatili olması sebebiyle kent merkezi, "Evde kal" çağrısının yapıldığı ilk günden buyana en sakin günlerinden birini yaşadı.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı ve denetimler yaptı.

Tekirdağ

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü için alınan kararın ardından 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlulara da sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.

Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgesi en sakin pazar gününü yaşadı.

Alınan tedbirler sayesinde Tekirdağ halkı genci yaşlısıyla kurallara uydu, sokak ve caddeler boş kaldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de vatandaşların büyük çoğunluğu koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uydu.

İki gündür soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu kentte, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri yaklaşık 4 gündür en sakin günlerini geçiriyor.

Alınan tedbirler kapsamında evde kalmayı tercih eden vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Öte yandan kentte Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından, her iki saatte bir vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

Kaynak: AA