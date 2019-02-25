Trakya'da Bulunan Doğalgaz 300 Bin Haneyi Isıtacak

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili bilgiler vererek, "Doğalgaz ve petrol ile ilgili arama ile araştırmalarımız, artarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trakya'da bir keşfimiz oldu. Çok büyük değil ama orada bulduğumuz gaz 300 bin hanenin o yılki ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulmuş olduk" şeklinde konuştu.

Bakan Fatih Dönmez, Gaziantep Valiliğini ziyaretinde Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, sanayici, işadamı ve bürokratlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, burada müjdeleri art arda sıraladı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önce Milli Enerji ve maden politikası ile ilgili açıklamada bulunarak, kömür müjdesi verdi. Bakan Dönmez, "Milli enerji maden politikası kapsamında yerli kaynaklara azami derecede kullanılması konusunda da ciddi hazırlıklarımız, hamlelerimiz var. Özellikle kömür ile alakalı ciddi keşiflerimiz var. İnşallah, yurt dışından artık, kömür ihraç etmeyecek bir noktaya geliriz. Rezervlerimiz buna müsait" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Trakyada bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili bilgiler vererek, "Doğal gaz ve petrol ile ilgili arama ile araştırmalarımız, artarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trakya'da bir keşfimiz oldu. Çok büyük değil ama orada bulduğumuz gaz 300 bin hanenin o yılki ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulmuş olduk" şeklinde konuştu.

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