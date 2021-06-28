Trakya'da bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Trakya'da bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trakya'da sulama sezonunun başladığını, bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trakya'da sulama sezonunun başladığını, bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını artırarak ülke tarımına katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

DSİ'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler ürettiğini belirten Yıldız, "DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan sulama sezonunda toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Trakya'daki sulu tarım ile ülke ekonomisine 360 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Deniz Poyraz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya'da bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisi suyla buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:42:49. #1.15#

title