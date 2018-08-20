Trakya'da Bayram Namazı Saatleri

Bayram namazı yarın Tekirdağ'da 07.06, Kırklareli'de 07.07, Edirne'de 07.09'da kılınacak.

Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camilerin bayram namazı için hazırlandığı bildirildi.



Bayram namazı dolayısıyla camilerde yaşanacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların avlularda namaz kılabilmeleri için hazırlıkların da yapıldığı belirtildi.



Bayram namazının yarın Tekirdağ'da 07.06, Kırklareli'de 07.07, Edirne'de 07.09'da kılınacağı öğrenildi.