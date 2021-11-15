Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

EDİRNE (DHA) - TRAKYA'da bu yıl yağan yağmurlar, bölgedeki baraj ve nehirlerdeki su seviyesini artırdı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören ve kentin içme suyunu karşılayan Kayalıköy Barajı, yağmurla yüzde 30 doluluk oranına; Süloğlu Barajı ise yüzde 30 doluluk oranından yüzde 64'e yükselirken, bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerinde de debiler arttı.

Trakya'da bu yıl yağan yağmurlar, Kırklareli ve Edirne'de kuruma noktasına gelen Kayalıköy ve Süloğlu Barajları ile bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini artırdı. Yağışlarla geçen yıl aynı dönemde neredeyse suyun dibinin göründüğü ve kentin içme suyunun karşılandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, bu yıl son ölçümlerde yüzde 35'e çıktı. Kentin içme suyunu karşılayan bir diğer baraj olan Süloğlu Barajı'nda ise geçen yıl aynı ayda yüzde 30 olan doluluk, bu sene yüzde 64'e çıktı.