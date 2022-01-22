Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOREdirne'de gündüz yüksek kesimlerde yağan kar, gece kent merkezinde etkili oldu.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)

EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Edirne'de gündüz yüksek kesimlerde yağan kar, gece kent merkezinde etkili oldu. Gece yarısı başlayan ve lapa lapa yağan kar, ışıklarla aydınlanan tarihi Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleriyle birlikte Saraçlar Caddesi'nde güzel görüntülere sahne oldu. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar bu bölgelere gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gece boyunca etkili olacağını söyledi.

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

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Saraçlar Caddesi, Edirne, Meriç, kar, Güncel, Haber

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