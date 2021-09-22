KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya'da hasat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya'da hasat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İlkbaharda ekimi yapılan ayçiçeği, ağustosun son haftalarına doğru hasat edilmeye başlanmıştı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

Ayçiçeğinde hasat gelecek hafta tamamlanacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Dolhan köyündeki hasat çalışmalarını inceleyerek, üreticilerden verim hakkında bilgi aldı.

Aksoy, sulama yapılan alanlarda bu yıl ayçiçeği veriminin dekar başına 350 kilogram olduğunu söyledi.

Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeklerinin de olumsuz etkilendiğini anlatan Aksoy, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşandığını bildirdi.

Üretici Ahmet Çelik ise geçen yıla göre verimin düşük olduğunu ifade etti.

Çelik, bu yıl sıcak hava nedeniyle ekimlerin geç yapılmasının da verimin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı
AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Abdullah Avcı Alex Teixeira Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KIRKLARELİ - Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:46:07. #1.17#