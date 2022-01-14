Trakya'da "ayaz" etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oldu, süs havuzları buz tuttu.

Vatandaşlar bere, şapka ve eldiven kullanarak soğuktan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Soğuk havadan sokakta yaşayan hayvanlar da etkilendi.

Saraçlar Caddesi'nin simgesi haline gelen güvercinler yiyecek bulmakta zorlandı.

-" Edirne'nin ciğeri ile ayazı meşhurdur"

Esnaf Levent Yaçı, AA muhabirine Edirnelilerin ayaza alışık olduğunu ve kar yağışının ardından havanın ayaza çektiğini ifade ederek, " Edirne'nin tava ciğeri ve ayazı meşhur. Alışık olduğumuz bir tablo bu. Buraya gezmeye gelecek yerli yabancı turistler kesinlikle şapkasını, beresini taksın. Soğuğun şakası olmaz. Edirne ayazı adamı hasta eder, tedbirli olmak lazım. Yollarda buzlanma oluyor sürücüler de kar lastiği kullanmalı ve tedbirli olmalı." diye konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.