Trakya'da Atatürk anıldı

Edirne'de düzenlenen tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Sürücüler araçlarından inerek, çalışanlar iş yerlerinden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Anma töreni Edirne Belediyesi'nde bulunan Atatürk Odası ziyareti ile devam etti. Ziyarette protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk'ün yatağına karanfil bıraktı. Törenler Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerin hazırladığı programla ile devam etti.

Kırklareli'de de Özgürlük ve Demokrasi Parkı'nda yapılan törene Vali Osman Bilgin, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.