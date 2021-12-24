Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor

Trakya'da aşı merkezlerinde
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

Aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da arttırıldı.

Üç farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada, Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Kent sakinlerinden Muharrem Özşahin (65), AA muhabirine, kendi sağlığı ve toplum sağlığını korumak amacıyla aşı olduğunu söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Özşahin, daha önce kızı ve damadının da hasta olduğunu kaydetti.

Kentte son zamanlarda vakaların arttığını ve endişelendiklerini anlatan Özşahin, "Biraz daha kurallara riayet etmemiz gerekiyor." dedi.

Ta haber k Bergan ise tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine gidenler hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara aşırı şeker iyi geliyor

Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara aşırı şeker iyi geliyor

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title