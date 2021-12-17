"Trakya'da Arkeoloji" konferansları

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılan "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinin sekizincisi "Eskiçağda Doğu-Batı Mücadelesinde Trakya'nın Konumu" oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Güney Doğu Avrupa Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar konuşmacı olarak katıldı.

Uzun yıllardır yaptığı düzenli araştırmalarla Trakya'nın epigrafik yüzeyini inceleyen Prof. Dr. Sayar, Trakya'nın arkeolojik ve epigrafik buluntuları hakkındaki bilgileri görseller desteğiyle katılımcılara aktardı.

İzleyicilere önemli bilgiler veren Sayar, eskiçağda doğu-batı ilişkilerinde Trakya'nın nasıl etkilendiğini, oynadığı rolü arkeolojik veriler ışığında ortaya koydu.

Sayar, Trakya kentlerinin kuruluşunu anlattıktan sonra, Trakya'daki önemli yol güzergahlarını ve Türkiye Trakya'sında bulunan önemli epigrafik buluntuları katılımcılarla paylaştı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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