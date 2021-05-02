Trakya'da "Altın sarısı" kanola tarlaları buğdayın yeşiliyle buluştu
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Trakya'da "Altın sarısı" kanola tarlaları buğdayın yeşiliyle buluştu

Trakya'da 'Altın sarısı' kanola tarlaları buğdayın yeşiliyle buluştu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya'da ekimi yapılan kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşillenmesiyle tarlalarda renk cümbüşü yaşanıyor.

Trakya'da ekimi yapılan kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşillenmesiyle tarlalarda renk cümbüşü yaşanıyor.

Tekirdağ'da ayçiçeğine alternatif olarak 118 bin dekar alanda ekilen kanola, hava sıcaklığı ve yağışın bitkinin istediği oranda gitmesiyle boy vererek çiçeklerini açtı.

Kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday tarlaları baharda renk cümbüşü yaşatıyor.

Bölgede sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan kanolalar, görenleri hayran bırakıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek, Trakya'nın altın sarısı tarlalarını ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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