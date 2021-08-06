Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
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Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Kırklareli geneli, Edirne ve Tekirdağ'ın kuzeyinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kırklareli geneli, Edirne ve Tekirdağ'ın kuzeyinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kırklareli geneli ile Edirne'nin merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ve Tekirdağ'ın Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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