ALES-1 sınavı başladı

Sınava girecek öğrencilerin gelişi Güvenliğin giriş belgelerini kontrol etmesi Sınava geç kalan adaylar ANKARA - Başkent'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) başladı.