ALES-1 sınavı başladı
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ALES-1 sınavı başladı

ALES-1 sınavı başladı
Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Sınava girecek öğrencilerin gelişi Güvenliğin giriş belgelerini kontrol etmesi Sınava geç kalan adaylar ANKARA - Başkent'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) başladı.

Sınava girecek öğrencilerin gelişi

Güvenliğin giriş belgelerini kontrol etmesi

Sınava geç kalan adaylar ANKARA - Başkent'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) başladı.

ALES-1 sınavı başladı
ALES-1 sınavı başladı
ALES-1 sınavı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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