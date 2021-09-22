Trakya'da 8 ayda 594 bin 609 aracın trafiğe kaydı yapıldı - Haberler
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Trakya'da 8 ayda 594 bin 609 aracın trafiğe kaydı yapıldı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Trakya'da 8 ayda 594 bin 609 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Trakya'da ocak-ağustos döneminde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 594 bin 609 oldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da ocak-ağustos döneminde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 594 bin 609 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak-ağustos döneminde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Edirne'de 167 bin 970, Tekirdağ'da 286 bin 851 ve Kırklareli'nde 139 bin 788 oldu.

Türkiye'de, ağustos ayında 95 bin 896 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve toplam taşıt sayısı 24 milyon 933 bin 974 oldu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trakya'da 8 ayda 594 bin 609 aracın trafiğe kaydı yapıldı - Haberler
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