Trakya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini yaşadı Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Edirne'de yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda zaman geçirdi.

Kent merkezinde yürüyüş yapan 72 yaşındaki Hayrettin Ar, eski bayramları özlediğini belirterek "Bu bayram böyle geçiyor. Çocuklarımla telefonda bayramlaştık, şimdi de yürüyüşe çıktım." dedi.

68 yaşındaki Nedime Yorulmaz ise bayramın biraz buruk geçtiğini belirterek "Kısıtlamadaki iznimizi değerlendiriyoruz. Eşimle yürüyüşe çıktık. Maskemizi taktık, sosyal mesafeye uyuyoruz." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde 65 yaş üzeri ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile Festival Alanı'nda yürüyüş yaptı.

Bazı yaşlılar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.

Yakınları ve arkadaşlarıyla karşılaşan bazı yaşlılar da birbirlerinin bayramını tebrik etti.

70 yaşındaki Şaban Erkan, bayram günü dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yakınları ile görüşemediği için hüzünlü olduğunu dile getiren Erkan, "Yaşlılar, insanlar gezemiyor. Hani serbest olsa da insanlar gezip dolaşsa ama olmuyor. Bu bayram biraz sıkıntılı. Çoluk çocuk, torunlar, hısım akraba gelemiyor. Uzun zamandır evdeydik. Bir iki saat gezdikten sonra evlerimize döneceğiz." dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı.

Bazı yaşlılar Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA