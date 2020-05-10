Trakya'da 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
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Trakya'da 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

Trakya'da 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı
10.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:38

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.

Trakya genelinde saat 11.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Bazı yaşlılar yolda gördükleri arkadaşlarıyla tokalaşmak yerine sosyal mesafe kuralına uyarak ellerindeki bastonları havaya kaldırarak selamlaştı.

Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik iznin ardından evlerine geri dönecek.

"Sağlığımız için de bu çok güzel oldu"

Kırklareli'nde yaşayan 78 yaşındaki Nazmiye Kılıç, sokağa çıkarak bir süredir görüşemediği ablası 80 Yurdanur Yastın ile çocuk parkında buluştu.

Sosyal mesafe kuralını gözeterek bir süre yürüyüş yapan iki kardeş, uzun aranın ardından buluşmanın heyecanını yaşadı.

Nazmiye Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koronavirüsün bir an önce son bulmasını diledi.

Bir süredir telefon ile görüşebildiği kardeşlerini özlediğini ifade eden Kılıç, virüs nedeniyle herkesin evlerinde sosyal izolasyonda kaldığını hatırlattı.

Kılıç, uzun aranın ardından yürüyüş yapmanın bacaklarına iyi geldiğini kaydederek, "Sağlığımız için de bu çok güzel oldu. İnşallah artık hayat normale döner de herkes rahat bir nefes alır. Uzun bir aranın ardından bizlerin yeniden sokağa çıkmasına müsaade eden devlet yetkililerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Evimin önünde yürüyüş yapabilmek çok iyi geldi"

Tekirdağ'da yaşayan 81 yaşındaki Sevim Cinci de uzun aradan sonra dışarı çıkabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kısa da olsa dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Cinci, "Uzun süredir dışarı çıkamadığımız için sıkılmıştık. Kısa da olsa dışarı çıkabildiğim için çok mutluyum. Dışarı evimin önünde yürüyüş yapabilmek çok iyi geldi. Ruhen de dışarı çıkmak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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