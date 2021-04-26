Trakya'da 619 bin 765 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 619 bin 765 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 619 bin 765 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Trakya'da en çok aşı 296 bin 661 doz ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 178 bin 537 doz, Kırklareli'nde ise 144 bin 567 doz aşı yapıldı.

Trakya'da, yurt genelinde olduğunu gibi aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran