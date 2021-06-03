Trakya'da 50 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor
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Trakya'da 50 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor

Trakya'da 50 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşları aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşları aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında Trakya'da aşılama süreci sürüyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülay Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, normal hayata dönebilmek için aşılama çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Günde 2 bin kişiye aşı yapabileceklerini bildiren Sarıçam, tüm vatandaşları sırası geldikçe aşı olamaya davet etti.

Aşıyla ilgili altyapıda herhangi bir eksikliğin olmadığına değinen Sarıçam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan isteğimiz, aşılara güvenin sırası gelen aşısını yaptırsın ki bu hastalığı ülkemizden ve dünyadan tamamen kaldıralım. Sırası gelenler aşılanırsa daha az enfekte olacaklar, daha az bulaştıracaklar. Dolayısıyla normal hayata daha erken döneceğiz."

Aşı olan vatandaşlardan Hasibe Ercan ise hastalığa yakalanmadan aşı olduğunu belirterek, "Devletimize teşekkür ediyorum ve herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Öte yandan Edirne ve Tekirdağ'da da 50 yaş ve üzeri vatandaşlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Trakya'da 50 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor
Trakya'da 50 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Trakya'da 50 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor - Haberler
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