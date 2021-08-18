Trakya'da 5 milyon sazan balığı göl ve göletlere bırakılacak

Edirne Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 5 milyon sazan balığı göl ve göletlere bırakılacak.

Edirne Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 5 milyon sazan balığı göl ve göletlere bırakılacak.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İpsala ilçesindeki üretim istasyonunda, balıkçılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve balık üretimlerinin artırılmasının hedeflenerek balık yetiştirildiği belirtildi.

Edirne ve çevre illerde 3 Eylül'de balıklandırma çalışmasına başlanacağı aktarılan açıklamada, "2021 üretim sezonu içerisinde yetiştirilmiş olan 5 milyon, 4-6 santimetre aralığında yavru pullu sazan balıkları Edirne ve bölge genelindeki su kaynaklarına bırakılacak." ifadeleri kullanıldı.

İç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan pullu sazan balığının sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen bir tür olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan üretim çalışmaları sonucunda Edirne ve bölge genelindeki göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifadesinin artırılması hedeflenmektedir. Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen balıklandırma programı kapsamında her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmalarına devam edilecek. 5 milyon yavru balıkla rekor düzeyde balıklandırma çalışması yapılmış olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci