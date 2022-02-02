Trakya'da 37 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

Trakya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, 02 Şubat 2022'de hayatlarını birleştirdi.

Aylar öncesinden Edirne ve ilçe belediyelerine müracaat eden çiftler, "02.02.2022" için gün aldı.

Kentte ve ilçe merkezlerinde nikahlarının 2 Şubat'ta kıyılmasını isteyen çiftler, başvurularının ardından nikah masasına oturdu.

Edirne Belediyesi nikah salonunda 5 çift, Keşan ilçesinde de 3 çift dünyaevine girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ceren Nar ve Yiğit Güneş'in nikahını kıydıktan sonra yaptığı konuşmada, özel bir günde çiftlerin mutluluklarına şahit olduklarını belirterek, "Ceren ve Yiğit ile ailelerini tebrik ediyoruz. Bugün onları 2 kişilik bir yolculuğa uğurluyoruz." dedi.

Nikahı kıyılan çift, rakamsal olarak özel bir günde nikahlarının kıyılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İkiz kardeşler "evet" dedi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de ikiz kız kardeşlerin nikahı kıyıldı.

Lüleburgaz'da evlenmek için 2 Şubat'ı seçenler Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ikiz kardeşlerden Nalan Nurtekin ile Emre Kahya ve Nagihan Nurtekin ile Berkay Yavuz'un nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

Gerenli, daha önce böyle bir nikah kıymadığını belirterek, "Dışarıda prova yapıp geldim. Ayın 2'sinde 2022 yılında ikizlerin nikahını kıyıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatınızda her şey çifte artarak gerçekleşsin" diye konuştu.

Kırklareli il genelinde 19 çift bugün nikahlarını kıydırdı.

-Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesinde de 10 çift evlenmek için 2 Şubat'ı tercih etti.

Çiftler, Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Nurdan Akkaya ve Yılmaz Gökcük çiftinin nikahını kıydıktan sonra yaptığı konuşmada, 2 Şubat 2022'nin anlamlı olduğunu belirterek, evlenen çiftlere mutluluk diledi.