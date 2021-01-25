Trakya'da 28 bin 391 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı
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Trakya'da 28 bin 391 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı

25.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:00
Trakya'da 28 bin 391 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 28 bin 391 kişi aşılandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 28 bin 391 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan bilgiye göre, Trakya'da 14 Ocak'tan 25 Ocak sabahına değin 28 bin 391 kişiye aşı yapıldı.

Trakya'da en çok aşı, 13 bin 876 ile Tekirdağ'da uygulanırken Edirne'de 8 bin 806 kişi, Kırklareli'nde ise 5 bin 709 kişi aşılandı. Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılandığını ifade eden Cerit, aşılama çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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